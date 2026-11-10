Congresista exige salida de Hegseth: Fue eficaz matando escolares iraníes

El representante Thomas Massie presentó el lunes artículos de juicio político contra el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, acusándolo de librar una guerra contra Irán sin la autorización del Congreso y de abusar de los poderes de su cargo.

La resolución urgente para destituir a Hegseth, que incluye ocho cargos de destitución relacionados con violaciones legales y constitucionales, sobre todo en la guerra contra Irán, la cual, según Massie, fue ilegal desde el principio, y el bombardeo de la escuela de Minab, en el sur del país persa.

Las acusaciones señalan al secretario de Defensa por iniciar ilegalmente la guerra contra Irán, ordenar ejecuciones extrajudiciales e ignorar leyes destinadas a minimizar las bajas civiles.

“Era extremadamente eficaz matando a escolares”

“No estamos pidiendo su destitución por ser ineficaz en sus funciones”, declaró el congregista durante una conferencia de prensa en el Capitolio el lunes, tras presentar su resolución ante la Cámara de Representantes. “De hecho, fue muy eficaz a la hora de matar a escolares en Irán. El argumento aquí es que ha infringido leyes y ha violado la Constitución”, destacó.

En una entrevista concedida el lunes al programa The Source, de la cadena CNN, Massie también afirmó que existe una alta probabilidad de que el secretario del Departamento de Guerra de EE.UU. “no permanezca en su cargo hasta el próximo 31 de diciembre”.

El representante republicano saliente de Kentucky explicó que Hegseth ha eliminado sistemáticamente las normas que regulan los conflictos armados y que tienen como objetivo reducir al mínimo las bajas civiles. Según Massie, esta medida propició el mortífero ataque estadounidense contra la escuela primaria Shayareh Tayebeh, en la ciudad iraní de Minab, perpetrado el primer día de la guerra estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero.

El congresista republicano señaló que, según las cifras difundidas tras el bombardeo, al menos 156 civiles murieron, aunque algunos informes elevan el balance a 170. Entre las víctimas figuran al menos 120 estudiantes, 26 profesores, siete padres que intentaban sacar a sus hijos de la escuela, un conductor del autobús escolar, un técnico de farmacia de un centro médico cercano y el feto de seis meses de una de las profesoras que se encontraba en el centro educativo.



Se le acusa Hegseth de violar la ley federal y la Constitución mediante operaciones militares contra Irán, Venezuela y Yemen, el asesinato de civiles y los ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Caribe.

En referencia a la operación estadounidense en Venezuela, Massie acusó al secretario de Guerra de participar en el secuestro ilegal del presidente venezolano, Nicolás Maduro. “Ha sido eficaz a la hora de llevar a cabo un secuestro inconstitucional en Venezuela. El propio presidente se jacta de que se han apoderado de ese petróleo y de que nuestras empresas y corporaciones están enriqueciéndose con el crudo que han confiscado”, agregó.





Este martes, la Cámara de Representantes tiene previsto votar la moción de procedimiento sobre la destitución de Hegseth. Esto significa que los legisladores de la cámara baja votarán si remiten la resolución de Massie a un comité para su posterior investigación o si la archivan por completo. Si no obtienen los votos suficientes (una mayoría simple) para ninguna de estas opciones, la medida pasará al pleno de la Cámara para su votación final.

A su vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, salió en defensa de su secretario de Guerra mediante una publicación en su red social Truth Social. “Massie es un completo perdedor y está intentando destituir quizá al funcionario militar más popular y exitoso del país, el secretario de Guerra, Pete Hegseth”, escribió.

Trump añadió que el reclutamiento militar se encuentra en su nivel más alto desde la presidencia de Joe Biden y que Estados Unidos ha logrado dos victorias en Venezuela e Irán. Por ello, sostuvo que Hegseth “merece ser elogiado, no sometido a un proceso de destitución” y concluyó su mensaje con un llamamiento al Congreso para que apoye a Pete.