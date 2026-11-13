Una delegación integrada por contribuyentes estadounidenses, juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos solicitó formalmente el miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al presidente estadounidense, Donald Trump; al secretario de Estado, Marco Rubio, y a otros altos cargos de EE.UU. por “complicidad en el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel en Gaza”.

La denuncia, que resume casi un año de investigación, se formalizó en la sede del tribunal, en La Haya, Países Bajos, bajo el auspicio de una coalición articulada en la Alianza de Contribuyentes Contra el Genocidio (TAAG, por sus siglas en inglés).

La organización informó en un comunicado que entregó a la Fiscalía de la CPI, “declaraciones juradas” de médicos que trabajaron en Gaza, testimonios de testigos presenciales y denunciantes, pruebas audiovisuales y documentos que acreditan el apoyo militar, financiero, diplomático y político de Estados Unidos al régimen de Tel Aviv.

“El derecho internacional sigue siendo el último instrumento pacífico del que disponemos para hacer frente a la injusticia y abrir el camino hacia adelante”, declaró la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, durante una rueda de prensa celebrada en La Haya tras la presentación de la denuncia.

Al respecto, subrayó que existen mecanismos jurídicos para actuar, pero que falta “voluntad política” para ponerlos en práctica.

Durante la rueda de prensa, miembros de la delegación y activistas internacionales de derechos humanos también reclamaron el fin de la impunidad de los funcionarios estadounidenses que, según denunciaron, han contribuido a los crímenes cometidos contra los palestinos en Gaza.

De acuerdo con los denunciantes, las evidencias demuestran la complicidad directa de altos cargos estadounidenses con el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por Israel en Gaza, mediante el suministro continuado de armas, la asistencia financiera, la protección diplomática y el apoyo político.

“No debe haber más impunidad para quienes financian, arman, prestan ayuda o son cómplices del genocidio. Ningún funcionario gubernamental está por encima del derecho internacional”, declaró la delegación.

La delegación estuvo acompañada por destacadas figuras internacionales defensoras de los derechos humanos, entre ellas Francesca Albanese; la abogada especializada en derechos humanos Huwaida Arraf; la escritora palestino-estadounidense Susan Abulhawa; y el doctor Feroze Sidhwa, cirujano especializado en traumatología que ha trabajado en dos ocasiones en Gaza.

En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza.

Desde octubre de 2023, la guerra genocida de Israel contra Gaza ha dejado más de 74 600 palestinos muertos y cerca de 176 000 heridos, en su mayoría mujeres y niños, además de haber destruido el 90 % de la infraestructura del territorio palestino.