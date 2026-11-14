Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En tiempos de crisis de identidad y escasez de modelos integrales, releer el universo vital de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), más allá de las fronteras religiosas y de género, constituye una respuesta viva a la necesidad innata del ser humano contemporáneo; una personalidad que fusionó la perfección interior con el activismo social, la firmeza ante las crisis y el genio pedagógico, y que mostró el quilate del «Hombre Perfecto».

En este contexto, y coincidiendo con la llegada de los días de duelo por el martirio de al-Siddiqa al-Tahira (la Veraz y Pura) (P), en el marco de una serie de conversaciones sobre la «creación de un modelo universal a partir de la Sira (conducta de la Excelencia Fátima (P))», hemos conversado con el Hoyatoleslam Amir Hasan Mozaffarizad, investigador y experto en historia del islam. Esta entrevista se ofrece a continuación a nuestros estimados lectores.

Facetas del amor por el conocimiento en la Sira (conducta de la Excelencia Fátima (P)) de al-Siddiqa al-Shahida (la Veraz y Mártir) (P)

Una de las facetas del «bien abundante» y del carácter ejemplar de al-Siddiqa al-Shahida (la Veraz y Mártir), la Excelencia Fátima al-Zahra (P), es su especial atención al saber y al conocimiento, una característica que se manifiesta en diversos ámbitos de la Sira (conducta de la Excelencia Fátima (P)). A continuación, mencionamos varios ejemplos históricos de su empeño por la enseñanza y la difusión del conocimiento.

Respuestas científicas a las mujeres

Una de las señales del interés de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) por el aprendizaje era la celebración de reuniones científicas y la respuesta a las preguntas de las mujeres. En los relatos históricos se cuenta que las mujeres acudían a su presencia para plantear sus asuntos y preguntas, y se beneficiaban de su saber.

En uno de estos relatos, una mujer acudió varias veces a la presencia de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) para plantear preguntas y en cada ocasión recibió su respuesta. En la tercera visita, se disculpó por la reiteración de las preguntas y explicó que su anciana madre las formulaba y le pedía que acudiera a la presencia de la Excelencia para hallar la respuesta.

La Excelencia Fátima al-Zahra (P) respondió: «Si supieras qué recompensa hay para ambas en este diálogo científico, jamás albergarías tal preocupación y vergüenza». Esta narración, además de mostrar la posición científica de la Excelencia, subraya también el valor del diálogo científico y de la respuesta a las preguntas.

La búsqueda del conocimiento ocupa un lugar elevado en la cultura islámica. El Sagrado Corán exhorta al Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) a pedir un conocimiento mayor, y en las narraciones también se subraya la adquisición del saber para mujeres y hombres; entre ellas, la célebre narración: «La búsqueda del conocimiento es obligatoria para todo musulmán». La Sira (conducta de los Ahl al-Bayt (PB)), incluida la de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), expresa asimismo un empeño serio por la enseñanza y la difusión del conocimiento.

El Sermón de Fadak: una manifestación de saber y conocimiento

El sermón conocido como el Sermón de Fadak es un ejemplo sobresaliente de la posición científica y cognoscitiva de la Excelencia Fátima al-Zahra (P). Con un estudio detenido de este sermón se puede observar en él un amplio espectro de conocimientos islámicos: desde los temas de la unicidad divina y la profecía hasta la imamato, las cuestiones teológicas y el análisis de asuntos políticos y sociales. Este sermón, además de contar con argumentación y elocuencia, ofrece una imagen clara del saber y la visión de la Excelencia.

Estímulo a los hijos para adquirir conocimiento

El empeño de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) por la adquisición del saber se hizo patente también en la educación de sus hijos. En algunos relatos se cuenta que la Excelencia enviaba al Imam Hasán al-Mujtaba (P) a la mezquita para que se beneficiara de la presencia del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia), y luego le pedía que le relatara lo que había aprendido. Este método muestra la atención de la Excelencia al aprendizaje y a la transmisión del conocimiento en el entorno familiar.

La labor de transmisora y la posición de «Muhaddatha»

Una parte considerable de las narraciones del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) fue transmitida por la Excelencia Fátima al-Zahra (P), y sus narraciones fueron recopiladas en obras como el «Musnad Fátima (P)». A la Excelencia también se la conoce con el título de «Muhaddatha» (aquella a quien hablan los ángeles), un título que, en los relatos transmitidos, está vinculado con el hecho de que el ángel de la revelación le hablara tras el fallecimiento del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia).

Según estos relatos, en aquel período el fiel Gabriel acudía a la Excelencia Fátima al-Zahra (P) y le comunicaba asuntos, entre ellos noticias sobre acontecimientos futuros. Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) también los ponía por escrito. Este compendio es conocido en las narraciones con el título de «Sahifat Fátima (P)» y ha sido una de las fuentes de especial atención de los Ahl al-Bayt (PB).

La importancia de conservar los escritos científicos

En otro relato se cuenta que, tras el fallecimiento del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia), una mujer acudió a la presencia de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) para plantear una pregunta. La Excelencia pidió a Fidda, su criada, que buscara el escrito en el que estaba registrado un hadiz del Profeta. Cuando Fidda regresó y dijo que no lo había encontrado, la Excelencia insistió en que lo hallara y equiparó el valor de ese escrito a la posición del Imam Hasán al-Mujtaba (P) y del Imam Huséin (P).

Este relato, de ser aceptado, expresa la importancia que la Excelencia Fátima al-Zahra (P) concedía a la preservación y salvaguarda del legado escrito y del conocimiento religioso.

El obsequio científico de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) a Salmán el Persa

En algunos relatos también se habla de la relación científica y espiritual de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) con Salmán el Persa. Según este relato, tras un período en que Salmán la visitaba con menor frecuencia, Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) lo convocó para visitar a la Excelencia. Salmán se disculpó explicando que no había querido importunarla en los días de pesar y aflicción.

A continuación, este relato cuenta que la Excelencia Fátima al-Zahra (P) había reservado un obsequio para Salmán; un obsequio espiritual al que los relatos se refieren como Dua al-Nur (la súplica de la luz). Este relato, junto con otros ejemplos, ofrece una imagen de la posición del saber y el conocimiento en la Sira (conducta de la Excelencia Fátima (P)) y de su atención a la enseñanza y guía de los compañeros destacados del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia).

El conjunto de estos ejemplos, desde la respuesta a las preguntas de las mujeres y el estímulo a los hijos para aprender hasta la transmisión y conservación del hadiz y la difusión del conocimiento, muestra que el amor por el conocimiento y la difusión del saber fueron facetas importantes de la Sira (conducta de la Excelencia Fátima al-Zahra (P)).

Samira Golkar / Agencia Internacional de Noticias ABNA