El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reivindicó el domingo, durante su visita a Manila, la capacidad de su país para afrontar las presiones económicas externas y preservar su independencia comercial. Lula asistió como invitado especial a la 49.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que reúne a los principales países de esa región.

Las cifras comerciales reflejan el alcance de esta estrategia. El superávit de Brasil aumentó de 50 000 a 80 000 millones de reales, equivalentes a unos 14 120 millones de dólares. Al mismo tiempo, la participación de Estados Unidos en el comercio brasileño se redujo al 9,2%.

“En lugar de quedarnos llorando o suplicando que el Gobierno estadounidense se apiadara de Brasil, decidimos buscar otros socios con los que vender y comprar”, declaró Lula durante una rueda de prensa.

El mandatario también se refirió a los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump, que gravan distintos productos brasileños con tasas del 25% y el 12,5%. A su juicio, el resultado comercial de Brasil evidencia que la cooperación con distintos mercados puede ofrecer mejores perspectivas que las medidas unilaterales de presión.

Ante las restricciones comerciales de Washington, el Gobierno brasileño optó por ampliar sus vínculos económicos con otros países. Para ello, impulsó una reorientación de sus exportaciones e importaciones hacia mercados de Asia y Europa, con el propósito de reducir su exposición a las decisiones comerciales estadounidenses.

Esta política ya se refleja en las cifras de intercambio. El comercio con China creció un 20%, mientras que con Indonesia registró un aumento del 15%, con Alemania del 15,8% y con Vietnam del 13%. Estos resultados muestran la expansión de los vínculos comerciales brasileños más allá de sus socios tradicionales.

La relación con la ASEAN también ha experimentado un crecimiento significativo. El volumen comercial entre Brasil y los países del bloque pasó de 530 millones de dólares en 2003 a más de 6700 millones en 2026. Lula considera que todavía existe margen para ampliar esta cifra y se ha fijado como objetivo duplicar el intercambio.

La iniciativa brasileña busca, además, dar una dimensión estratégica a sus relaciones con el Sudeste Asiático. Más allá del aumento de las operaciones comerciales, Brasil pretende establecer una cooperación estable y ampliar los acuerdos con los países de la región.

En este contexto, Brasil apuesta por un orden económico internacional con varios centros de influencia, en el que ningún país dependa excesivamente de un solo mercado. El fortalecimiento de los lazos con las economías del Sur Global forma parte de esa orientación y permite contrarrestar los efectos de las políticas proteccionistas de Estados Unidos.

La diplomacia brasileña busca así ampliar el número de sus socios y diversificar sus relaciones internacionales. Esta estrategia, según la postura defendida por el Gobierno, constituye una vía para preservar la soberanía económica del país y evitar que actores externos condicionen sus decisiones.