La Wilayah de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en el espejo del Corán

[El Imam] Alí ibn Abi Tálib (P) es mi hermano, mi albacea, mi sucesor e Imam después de mí entre la comunidad; su posición respecto a mí es como la posición de Aarón (P) respecto a Moisés (P), salvo que no habrá profeta después de mí, sino que él es el uali (guía) de ustedes después de Dios y Su Mensajero (BPD). Y mi Señor descendió sobre mí una aleya al respecto, que dice: «Ciertamente, sus únicos ualis (guías espirituales) son Dios, Su Mensajero (BPD) y los creyentes que establecen la oración y pagan el zakat mientras están inclinados [en el ruku]» (Sura Al-Ma'ida, aleya 55). Y, sin duda, [el Imam] Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) ha establecido la oración y ha pagado el zakat estando inclinado [en el ruku], y busca a Dios en cada circunstancia.

Código de noticia: 1819246 fuente: Abna24