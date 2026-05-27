Culminación de la misión profética con la proclamación del mensaje de la Wilayah

(Dios me) declaró: que si no transmito a la gente lo que ha revelado (respecto a [el Imam] Alí (P)), no habré cumplido con el deber de Su misión profética; y Dios me ha garantizado la protección frente al [agravio de la] gente, y ciertamente Él es Suficiente y Generoso. Así pues, Dios reveló lo siguiente: «¡En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso! Proclama lo que ha descendido sobre ti por parte de tu Señor —respecto a [el Imam] Alí (P) y su califato—; si no lo haces, no habrás transmitido Su misión profética. Dios te protegerá del daño de la gente». (Sura Al-Ma'ida, aleya 67).

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