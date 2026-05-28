Ocultamiento de la identidad de los hipócritas para la proclamación de la Wilayah

Si hubiera querido, habría podido pronunciar los nombres de quienes proferían tales palabras (la acusación de udun [crédulo] por parte de los hipócritas), señalarles directamente o guiar a la gente hacia ellos [para que los identifiquen]; sin embargo, juro por Dios que actué con generosidad hacia ellos y guardé silencio. A pesar de esto, Dios no estará complacido conmigo a menos que les haga llegar aquello que ha descendido en derecho de [el Imam] Alí (P). Luego, el Profeta (BPD) recitó lo siguiente: «¡Oh, Profeta Nuestro! Proclama lo que ha descendido sobre ti por parte de tu Señor —en derecho de [el Imam] Alí (P)—; si no lo haces, no habrás transmitido el mensaje de Dios. Dios te protegerá del [daño y perjuicio de la] gente». (Sura Al-Ma'ida, aleya 67).

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