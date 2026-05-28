El lamento por el alejamiento de la Wilayah en el Día de la Resurrección

¡Tengan por seguro! Gabriel me ha informado de parte de Dios: «¡Quien se enemiste con Alí (P) y no acepte su Wilayah, que Mi maldición y Mi ira sean sobre él!»; «Que cada uno observe lo que ha enviado por adelantado para el mañana de su resurrección, y teman a Dios —y eviten la discordia con Alí (P), no sea que sus pasos resbalen después de haber estado firmes—, pues Dios está bien informado de lo que hacen». (Sura Al-Hashr, aleya 18). ¡Oh, gente! Ciertamente, él es el allegado y vecino de Dios, a quien Él ha mencionado en Su Libro Venerable, y respecto a quienes se oponen a él ha dicho: «No sea que alguien diga el Día de la Resurrección: “¡Ay de mí por haber descuidado mis deberes para con el mandato de Dios!”». (Sura Az-Zumar, aleya 56).

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