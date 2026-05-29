La perfección de la religión bajo la sombra de la Wilayah

¡Oh, Dios mío! Tú mismo revelaste, en el momento de la designación de Alí (P) y la proclamación de su Wilayah, lo siguiente: «Hoy [con la designación de Alí ibn Abi Tálib (P)] he perfeccionado su religión para ustedes, he completado Mi gracia sobre ustedes y he aceptado el Islam como religión para ustedes». (Sura Al-Ma'ida, aleya 3). «Y quien busque una religión diferente al Islam, nunca se le aceptará y en la otra vida estará entre los perdedores». (Sura Al-Imran, aleya 85). ¡Dios mío! Te tomo como testigo de que he transmitido Tu mensaje a la gente.

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