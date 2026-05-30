La prueba del amor y el odio hacia Amir al-Mu’minin Alí (P)

¡Oh, gente! Crean en Dios, en Su Mensajero (BPD) y en la luz que le acompaña, «antes de que borremos los rasgos de los rostros (por el efecto de la desviación) y los volvamos del revés, o los maldigamos como maldijimos a los compañeros del Sabat ». (Sura An-Nisa, aleya 47). ¡Juro por Dios! Que el propósito de Dios con esta aleya es un grupo de los compañeros a quienes conozco por sus nombres y linajes, pero se me ha ordenado mantener el ocultamiento de sus asuntos. Ahora, quien establezca la base de sus acciones según el amor o el odio hacia Alí (P) en su corazón [que sepa que el valor de su obra depende de ello].

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