Advertencia sobre la desviación de la comunidad después del Profeta (BPD)

Pronto, después de mí, usurparán el Imamato, transformándolo en un reino absolutista y adueñándose de él por la fuerza; ¡Sabed que la maldición y la ira de Dios sean sobre los usurpadores y saqueadores! Y, ciertamente, pronto se ocuparán de rendirles cuentas a ustedes. En ese momento, «se lanzarán sobre ustedes llamaradas de fuego y azufre, y no podrán auxiliarse los unos a los unos [para repeler el castigo]». (Sura Ar-Rahman, aleya 35).

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