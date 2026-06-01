El camino de la salvación en el seguimiento de la Wilayah

Dios Altísimo ha dicho: «¿Acaso no destruimos a los antiguos (por su desmentido)? Luego, haremos que los últimos les sigan [y sufran la misma destrucción por su desmentido]. Así actuamos con los pecadores. ¡Ay en ese día de los desmentidores!». (Sura Al-Mursalat, aleyas 16-19). ¡Oh, gente! Ciertamente Dios me ha transmitido Sus mandatos y prohibiciones, y yo, por Su orden, he depositado el conocimiento de los mismos en Alí (P). Así pues, escuchen sus mandatos y sométanse a ellos, y obedézcanle para que sean guiados; absténganse de lo que él les prohíba para que hallen el buen camino, ¡y muévanse hacia su objetivo para que los diversos caminos no los desvíen de Su sendero!

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