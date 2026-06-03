La interpretación de la Sura Al-Hamd en Gadir

¡Sabed que! Juro por Dios que esta Sura (Al-Hamd) fue revelada sobre mí, abarca a los Imames y está dedicada exclusivamente a ellos... Sepan que Dios ha mencionado a los seguidores y amigos de los Imames en Su Libro de esta manera: «[Oh, Profeta] No encontrarás a ninguna comunidad que crea en Dios y en el Último Día que mantenga afecto hacia quienes se oponen a Dios y a Su Mensajero, aunque estos sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. En los corazones de ellos, Dios ha grabado la fe...». (Sura Al-Muyadala, aleya 22).

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