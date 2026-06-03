Informe fotográfico | Decoración del Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él) y su patio con más de 40 mil flores naturales

Un equipo de la Unidad de Decoración del Santuario Sagrado Alawi reveló un amplio plan para adornar el mausoleo de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él) con decenas de miles de flores naturales dentro del santuario purificado y el patio sagrado, además de la distribución diaria de flores a los visitantes con motivo de la festividad de Eid al-Ghadir al-Agharr.

Código de noticia: 1822023 fuente: Abna24