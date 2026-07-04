La firmeza en el camino junto al Inmaculado (P)

La firmeza junto al Imam (P) significa que, después de entrar en el camino del conocimiento y la Wilayah, la persona no caiga en el desliz ni en la dualidad entre la verdad y la falsedad. Esta firmeza debe basarse en la certeza y la sinceridad en la aceptación de la Wilayah. Este camino comienza en este mundo y continúa hasta la otra vida y la reunión con los amigos de Dios.

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