El conocimiento y el desasimiento de los enemigos en la escuela de la súplica

El conocimiento, en la escuela de la Gente de la Casa (PB), es una luz que se manifiesta en el corazón de la persona mediante la sumisión, la confirmación y la humildad. En este camino, la Ziarat Ashura introduce a la persona en una senda en la que el conocimiento de la Gente de la Casa (PB) y el desasimiento de sus enemigos le son concedidos como dones divinos.

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