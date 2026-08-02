  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. América Latina

Ciudad de México

Cientos de mexicanos exigen en la capital romper relaciones con el régimen israelí

Cientos de manifestantes se concentraron el sábado en la Ciudad de México para exigir la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y el régimen israelí, en protesta por los crímenes cometidos en Gaza, en una movilización que se replicó en al menos 14 estados del país.

2 agosto 2026 - 17:50
Código de noticia: 1847883
fuente: irna

Ciudad de México, IRNA - Los participantes, que ondearon banderas palestinas y corearon consignas en apoyo al pueblo palestino, también dirigieron sus demandas a la Comisión de Agua y Saneamiento del estado norteño de Chihuahua, pidiendo la cancelación de cualquier acuerdo con organizaciones, empresas o firmas consultoras vinculadas al régimen de Israel.

La protesta en la capital forma parte de una jornada más amplia convocada por organizaciones de la sociedad civil, colectivos ecologistas y grupos de solidaridad con Palestina.

Las movilizaciones reflejan un creciente malestar social en México ante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ha causado miles de víctimas y una crisis humanitaria. Los manifestantes exigen acciones concretas, como el cese de la cooperación con entidades israelíes.

Descargar 1 MB

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha