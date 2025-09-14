Bandera de Palestina es desplegada en Caracas en solidaridad con el pueblo de Gaza

Código para noticias: 1727012

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), El pasado 6 de septiembre de 2025, en el distribuidor Los Ruices de la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro de Caracas, se realizó un significativo acto denominado Banderazo por Palestina. La jornada, convocada por el Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina y respaldada por diversos colectivos sociales, consistió en el despliegue de una gran bandera palestina como expresión de apoyo al pueblo palestino y rechazo a la ocupación sionista. La periodista Marilion Zambrano, corresponsal de la Agencia de Noticias Abná en Venezuela, reporta desde el lugar de los hechos.