Ansarolá advierte que reanudará apoyo a Gaza si Israel viola la tregua

En un discurso ofrecido este jueves, el líder de Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badreddin al-Houthi, ha subrayado que el grupo supervisará el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego en Gaza y reanudará su apoyo al enclave si Israel no lo respeta.

Asimismo, ha calificado de “la más sangrienta, criminal y tiránica de esta era” la agresión israelí de los últimos dos años.

Al-Houthi ha afirmado que el enemigo israelí ha recurrido a sus contratistas sionistas para participar en la destrucción de barrios enteros. “El enemigo israelí, en colaboración con Estados Unidos, ha asesinado y herido al 11 % de la población de Gaza en una zona geográfica limitada, la tasa más alta de esta era”, ha agregado.