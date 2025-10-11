Sheij Daamush: La ocupación y los ataques israelíes son la principal amenaza para el pueblo libanés

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sheij Ali Daamush, enfatizó que “la amenaza más significativa para la seguridad ciudadana hoy en día es la continuación de la ocupación sionista, la agresión y la violación de la soberanía del Líbano por parte del enemigo”.

En su sermón del viernes en el complejo Sayyeda Zainab (la paz sea con ella), en el Suburbio del Sur de Beirut, Sheij Daamush declaró: “Algunos que luchan contra la resistencia con el pretexto de imponer la autoridad estatal o restaurar la soberanía estatal ignoran que la verdadera amenaza a la soberanía libanesa proviene de EEUU e “Israel””.

Su Eminencia añadió: “Quienes se centran en las amenazas internas a la soberanía buscan encubrir las amenazas reales provenientes del exterior. Vivimos en un estado sin soberanía real, excepto quizás sobre ciudadanos que no tienen poder. Estamos sujetos a dictados externos en todos los ámbitos, incluyendo la economía, las finanzas, la política y la seguridad”. Destacó que “en el ámbito económico y financiero, no abordamos nuestras crisis según nuestras prioridades o intereses nacionales, sino según los dictados y condiciones del Fondo Monetario Internacional”.

Sheij Daamush también criticó el papel de los embajadores y diplomáticos, afirmando: “Sus desplazamientos y reuniones con funcionarios libaneses no cesan, y se jactan de su flagrante injerencia en los asuntos del Líbano”.

Se preguntó: “¿Son las decisiones tomadas bajo presión libres, responsables y soberanas? ¿Acaso lo que se adopta bajo presión no carece de legitimidad legal según la propia ley?”.

Sheij Daamush afirmó que “la resistencia se ha comprometido con el acuerdo de alto el fuego y ha cumplido con lo requerido, pero el enemigo no se ha comprometido y continúa violando la soberanía del Líbano”.

Y preguntó: “¿No constituye esto una vulneración de la soberanía nacional?”.