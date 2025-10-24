Ben-Gvir: hay que matar a los palestinos en Gaza, incluso a los niños

Medios israelíes han informado que, durante una reunión del gabinete celebrada este viernes, el ministro de seguridad del régimen israelí y líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, cuestionó la aplicación de las normas de abrir fuego en la “línea amarilla” en la Franja de Gaza.

Al criticar que esa orden únicamente se refiere a los “adultos” palestinos, preguntó: “¿Por qué no disparamos a un niño montado en burro que cruza allí?”.

Por su parte, el ministro Israel Katz apoyó la idea durante la reunión, declarando que “cualquier persona que se acerque a la valla [la ‘línea amarilla’] debe saber que puede sufrir daños”.

¿Qué es la Línea amarilla?

Es una demarcación interna en Gaza, establecida en el contexto del alto al fuego negociado entre el régimen de Israel y el Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), con mediación de EE.UU., Catar, Egipto, etc.

La Línea amarilla delimita el área a la que se retiraron las tropas israelíes en la primera fase del acuerdo, y marca el sector que las fuerzas israelíes seguirán controlando de facto dentro de Gaza.

La línea no es una frontera internacional reconocida, sino un límite militar y de control acordado dentro del contexto del alto al fuego.

Por eso, su implementación y el claro entendimiento de dónde está exactamente han levantado serios problemas humanitarios y de seguridad para los civiles palestinos.

Este límite imaginario ha generado una zona mortal donde decenas de palestinos han sido asesinados por disparos israelíes.