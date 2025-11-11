Informe: EEUU planea construir una gran base militar cerca de Gaza

El sitio web de noticias Shomrim, citando a funcionarios israelíes familiarizados con el plan, informó este martes que la base será utilizada por “fuerzas internacionales” que operarán en la Franja de Gaza para hacer cumplir el alto el fuego, y se espera que albergue a miles de militares.

El costo de la construcción se estima en 500 millones de dólares, y Estados Unidos ya ha iniciado el análisis de posibles ubicaciones en la zona para levantar la base.

Según el informe, por el momento, la presencia militar estadounidense en los territorios ocupados palestinos consiste en 200 soldados que operan desde el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés) del Comando Central de Estados Unidos en Kiryat Gat, ubicada en el sur de Palestina ocupada.

Sin embargo, según los informes, se espera que el CMCC tome el control total del llamado sistema de distribución de ayuda humanitaria en Gaza, un proceso que anteriormente se llevaba a cabo bajo supervisión israelí.