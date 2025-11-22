Mamdani en su encuentro con Trump: Israel comete genocidio en Gaza / El alcalde electo de Nueva York reafirma su promesa de detener a Netanyahu

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA) — Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, ha acusado nuevamente a Israel de perpetrar un «genocidio» en la Franja de Gaza. Estas declaraciones se produjeron durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Trump recibió a Mamdani el viernes 21 de noviembre en la Oficina Oval y prestó atención a sus palabras sobre las amplias preocupaciones de los residentes de Nueva York. Mamdani, en una conferencia de prensa conjunta posterior al encuentro, declaró: «Muchos neoyorquinos están preocupados por el uso de sus impuestos para financiar violaciones de derechos humanos en Gaza. Quiero que este dinero se destine a preservar la dignidad de los ciudadanos estadounidenses, no a respaldar guerras interminables.»

Mamdani, al responder a una pregunta sobre su posición respecto al primer ministro del régimen sionista, se abstuvo de retractarse de sus declaraciones previas; aquellas en las que prometió detener a Netanyahu en cuanto pusiera pie en Nueva York. Trump, por su parte, enfatizó: «No hablamos sobre su promesa de detener a Netanyahu», y calificó el tema como altamente sensible.

Mamdani precisó: «El genocidio que el gobierno de Israel está cometiendo en Gaza no puede pasar en silencio. Estados Unidos, mientras continúe su apoyo financiero y militar, será cómplice de estos crímenes.»

Trump había calificado previamente a Mamdani de «loco izquierdista radical» y «antisemita». A pesar de las profundas discrepancias entre ambos, el reciente encuentro transcurrió en un ambiente amistoso y se centró en asuntos internos como la inflación y la seguridad en Nueva York. Trump afirmó: «Tenemos algo en común: queremos que nuestra querida ciudad prospere.»

Mamdani, a su vez, reiteró su compromiso con la lucha contra el antisemitismo y añadió: «La seguridad de la comunidad judía es de suma importancia para mí, y combatiré cualquier forma de odio en los cinco distritos de Nueva York.» Estas palabras respondieron a las críticas surgidas tras las protestas antisionistas frente a una sinagoga en Nueva York.

Cabe destacar que Mamdani prestará juramento el 1 de enero de 2026 y asumirá formalmente como alcalde de Nueva York. En los últimos años, se ha convertido en una figura reconocida en la política estadounidense gracias a su apoyo abierto al pueblo palestino y su liderazgo en marchas contra la guerra en Gaza, especialmente durante las protestas en la Universidad de Columbia en la primavera de 2025.

Los expertos consideran que las posturas de Mamdani reflejan un creciente cambio en la opinión pública estadounidense, particularmente entre la generación joven y los judíos progresistas; grupos que, ante la intensificación de la crisis humanitaria en Gaza, están revisando su apoyo incondicional a Israel.