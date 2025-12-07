La victoria del Frente de la Resistencia es la manifestación de las profecías coránicas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El honorable Hujjat al-Islam Rawushi, en la ceremonia de clausura de las competiciones coránicas celebrada en la ciudad de Qom (Irán), con motivo de la felicitación por el natalicio de la honorable Señora Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), analizó los recientes acontecimientos de la región a la luz de los versículos divinos y atribuyó la derrota de Israel y Estados Unidos en los últimos enfrentamientos a la sabia dirección del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios prolongue su vida).

Destacó que estos enfrentamientos coinciden plenamente con las profecías del Sagrado Corán, especialmente la Sura Al-Hashr, donde el comportamiento de los hipócritas de aquella época guarda semejanza con el de los hipócritas y monárquicos de hoy, que prometieron la victoria al enemigo.

El presidente de la Organización de Dotaciones, citando versículos del Corán, recordó el intenso temor que los enemigos sienten hacia la nación iraní y preguntó por qué figuras como Trump siguen mencionando el nombre del mártir general Qasem Soleimani, lo que demuestra el profundo impacto de la Resistencia.

Consideró que el verdadero significado de la taqwa en este ámbito es la “taqwa social” y subrayó la necesidad de actuar conforme al mapa de ruta trazado por el Líder de la Revolución en la Declaración del Segundo Paso de la Revolución.

Finalmente, Rawushi atribuyó los éxitos del Frente de la Resistencia —incluida la firmeza de Yemen frente a Estados Unidos— precisamente a este discurso coránico y a la obediencia absoluta al Vali Amr.

Expresó la esperanza de que un mayor acercamiento al Verbo revelado sea el preludio para alcanzar objetivos mayores y prepare el terreno para la aparición del Imam Mahdi (que Dios acelere su glorioso advenimiento), y que Irán pueda resistir y triunfar sobre el sistema de dominación en los ámbitos económico y militar.

...............................

Fin del mensaje