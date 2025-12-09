“Venezuela se mantiene de pie ante agresiones de EEUU”

El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela reafirmó el lunes que, a pesar de las constantes amenazas y el asedio de Estados Unidos y sus aliados contra la nación suramericana, el pueblo venezolano sigue firme y unido.

Durante la rueda de prensa semanal del PSUV, Cabello señaló que la agresión al país ha entrado en una “etapa distinta” desde agosto, con amenazas más contundentes dirigidas a apoderarse de la riqueza nacional.

En otro momento de su intervención, el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acusó a sectores del extremismo opositor venezolano de intentar “sembrar el caos” en los últimos cuatro meses y de ejercer “terrorismo psicológico” basado en mentiras.

En este contexto, enfatizó que esos sectores “se convirtieron en un nuevo negocio, vender humo”, y que lo venden a sectores opositores “enfermos de odio, enfermas de odio, de resentimiento contra el pueblo humilde”, precisó.

En relación con el 8 de diciembre, fecha que marca el aniversario de la última proclama del comandante Hugo Chávez, Cabello destacó que las orientaciones del líder, especialmente el llamado a la “unidad, lucha, batalla y victoria”, siguen más vigentes que nunca.

En otro momento de su discurso, el funcionario venezolano destacó la visión de Chávez de convertir al PSUV en un instrumento clave para la seguridad nacional, subrayando que “¡El PSUV es el ejército de la paz en Venezuela!”.

Afirmó que el Partido se ha desplegado en cada rincón del país y que continuarán trabajando por la paz, a pesar de las amenazas de invasión militar por parte de Estados Unidos.

El dirigente del PSUV agradeció la masiva jornada mundial de solidaridad realizada contra la agresión de Estados Unidos, destacando que “gente de todas partes del mundo manifiesta su apoyo al pueblo y al Gobierno de Venezuela” y que este llamado se ha convertido en un “clamor en el mundo”.

En la misma línea, se refirió al reciente anuncio de la retirada de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), calificando al organismo como “una cosa utilizada por el imperialismo para perseguir pueblos, para perseguir Gobiernos y para perseguir países”.

El funcionario venezolano cuestionó la pasividad de la CPI ante el genocidio del pueblo palestino, las masacres en el mar Caribe y el Pacífico, y la falta de pronunciamiento frente a las acciones de Estados Unidos, como el uso de la supuesta “lucha contra el narcotráfico” como excusa para su control expansionista.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región del Caribe en las últimas semanas, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, con el fin de realizar operaciones aéreas con mayor velocidad y volumen, en caso de que Trump decida tomar más acciones militares.

Los medios estadounidenses han informado que aproximadamente un tercio de la flota naval de EE.UU. está desplegada en la región, mientras que aviones de combate patrullan constantemente el espacio aéreo internacional cerca de Venezuela.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo 22 redadas en barcos que presuntamente transportaban drogas, resultando en la muerte de 83 personas durante esas operaciones.

Caracas considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

