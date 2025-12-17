Al-Houthi llama a musulmanes a actuar contra ofensas a santidades

En un comunicado emitido el martes, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi afirmó que el insulto a los lugares religiosos más sagrados de la tierra se produce en el marco de la actual guerra judeo-sionista, para la cual se han reclutado Estados Unidos, el Reino Unido e Israel.

Además, señaló que el enemigo sionista, después de que su agresión y criminalidad se han manifestado durante dos años completos, continúa con sus prácticas criminales diarias en Palestina, violando la santidad de la Mezquita Al-Aqsa.

Destacó que dichas fuerzas malignas profanan los lugares sagrados de los musulmanes y cometen los crímenes más atroces con el fin de expandir “su dominio sobre los demás y alcanzar sus objetivos, incluyendo el saqueo de la riqueza de los pueblos y la ocupación”.

También, tachó de “un acto hostil” las continuas humillaciones y la guerra blanda y dura del sionismo en todas sus formas, con sus cómplices (EE.UU. y Reino Unido) contra el Islam y los musulmanes.

Al-Houthi recalcó que todos los musulmanes y los gobiernos islámicos “tienen la responsabilidad religiosa y humanitaria de enfrentarse a la tiranía de las fuerzas malignas, oscuras, arrogantes, opresoras, corruptas y desviadoras, es decir, el sionismo”.

“El sionismo es un enemigo evidente que, con todos sus crímenes y barbarie, busca imponer la ecuación de la permisibilidad de derramar sangre, profanar, usurpar tierras y faltar al respeto a los lugares sagrados sobre nuestra comunidad islámica, aprovechándose de la indiferencia y la complicidad de los hipócritas”, resaltó.

El líder de Ansarolá subrayó que el silencio ante las ofensas, agresiones, la guerra total contra el Islam y los musulmanes “constituye una gran negligencia”.

En cuanto a la potencia de la comunidad musulmana, con más de dos mil millones de personas, manifestó que dicha población puede realizar grandes acciones si existiera la voluntad de ejercer presión sobre los enemigos. “Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho nada, ni en los ámbitos político, económico ni siquiera mediático, a ningún nivel”, apostilló.

También convocó a grandes manifestaciones el próximo viernes, como expresión de la identidad religiosa del pueblo yemení y en rechazo a las posiciones estadounidenses y sionistas que son ofensivas para el Sagrado Corán.

Al final, al-Houthi exigió a los musulmanes por todas partes del mundo a salir a las calles para expresar su solidaridad con los palestinos en Gaza.