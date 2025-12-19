Kim Jong-un denuncia a Israel como "proyecto terrorista" respaldado por EE.UU.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

En un discurso sobre conflictos globales pronunciado el jueves, Kim Jong-un describió a Israel como un instrumento del poder estadounidense para avanzar sus intereses en Asia Occidental, afirmando que el régimen de Tel Aviv carece de legitimidad.

Corea del Norte mantiene desde 1948 su apoyo histórico a la causa palestina y condena reiteradamente las acciones israelíes en Gaza, incluyendo el intento de ocupación que califica como violación flagrante del derecho internacional.

Las declaraciones se producen mientras Israel enfrenta acusaciones de crímenes de guerra que han causado más de 70.669 muertos palestinos —mayoritariamente mujeres y niños— desde octubre de 2023, además del desplazamiento de casi 2,1 millones de personas y el incumplimiento del alto el fuego vigente desde octubre, que obliga a permitir la entrada irrestricta de ayuda humanitaria.