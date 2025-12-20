Manifestantes franceses expresan solidaridad con Venezuela en su embajada en París ante amenazas de EEUU

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Este 19 y 20 de diciembre, un grupo de organizaciones políticas y sociales francesas se concentró en la Embajada de Venezuela en París para expresar su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y al pueblo venezolano, en rechazo a las agresiones y amenazas militares de Estados Unidos.

La policía francesa prohibió el acto en la calle, por lo que los manifestantes trasladaron la actividad al interior de la misión diplomática, donde corearon "¡Venezuela no está sola!".

Christian Rodríguez, presidente del Centro COHESIA, destacó el éxito de la convocatoria pese a las restricciones, describiéndola como un foro de resistencia y hermandad con gran ambiente de afecto.

Los participantes recordaron las declaraciones del presidente Donald Trump sobre su interés en apropiarse del petróleo venezolano, lo que evidencia que la presencia militar estadounidense en el Caribe obedece a intenciones intervencionistas y no a la lucha contra el narcotráfico.