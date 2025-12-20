Lula advierte de consecuencias de una intervención militar en Venezuela

Venezuela por parte de EE.UU., durante un discurso de apertura ofrecido este sábado en la cumbre del Mercosur en la ciudad Foz de Iguazú, cerca de Argentina.

Al criticar los límites del derecho internacional ante las amenazas globales, ha puesto de relieve que “una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”.

“Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía hoy se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado. Más de cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional”, ha apostillado el mandatario brasileño.

El viernes, durante la reunión del Mercosur, Brasil se negó a aprobar una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos y las amenazas a la democracia en Venezuela.

El jueves, el mandatario brasileño expresó su disposición a mediar en el conflicto abierto provocado por Estados Unidos contra Venezuela.

En los últimos días, las tensiones entre Washington y Caracas han empeorado después de que el presidente de EE.UU. en una entrevista con la cadena NBC News no descartó la posibilidad de una guerra con Venezuela. Ante la pregunta directa sobre si las operaciones actuales podrían escalar a un conflicto bélico, respondió: “No lo descarto, no”.

Ante estas declaraciones de Trump, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los cuerpos policiales están listos para defender a su país de “cualquier amenaza”.

Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas, asesinando al menos a 95 personas.

Las autoridades venezolanas califican de “mentira” y “fake news” los argumentos de EE.UU. sobre la lucha contra el narcotráfico, asegurando que se trata de un pretexto para justificar agresiones encaminadas a sacar del poder a Maduro y robar los recursos como el petróleo venezolano.