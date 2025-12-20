Relatora de la ONU: Acuerdo de gas Israel-Egipto viola el derecho internacional durante genocidio en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Francesca Albanese declaró que la compra por Egipto de gas israelí por 35.000 millones de dólares viola el derecho internacional, incluida la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2024, y es una señal "increíble" de apoyo a Israel durante el genocidio palestino. "Los Estados deben dejar de anteponer las ganancias a la humanidad", enfatizó.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobó el acuerdo por 34.700 millones de dólares, afirmando que cubre necesidades "vitales" de Israel; 18.000 millones irán a las arcas públicas israelíes.

Desde octubre de 2023, más de 70.925 palestinos han muerto y 171.185 han resultado heridos en Gaza por la ofensiva israelí; la CIJ investiga a Israel por genocidio y Netanyahu y Yoav Gallant enfrentan órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional.

EE.UU., bajo Marco Rubio, impuso sanciones a Albanese por impulsar investigaciones contra funcionarios y empresas israelíes y estadounidenses.

El alto diplomático de la UE, Josep Borrell, advirtió que la escalada de violencia en Cisjordania, con récord de ataques de colonos, podría convertirla en "un nuevo Gaza", mientras radicales israelíes buscan anexión e imposibilitan un Estado palestino.