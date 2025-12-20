Medio estadounidense: Netanyahu informará a Trump sobre posibles nuevos ataques a Irán por su avance misilístico

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El medio estadounidense NBC News, citando a una “fuente directamente informada”, aseguró que Netanyahu tiene intención de poner al corriente a Trump, en su próximo encuentro, sobre posibles nuevos planes de ataque contra Irán.

Autoridades israelíes admiten que Tel Aviv se encuentra profundamente preocupado por las recientes medidas de Irán para recuperar y modernizar su capacidad misilística, ya que las fuerzas armadas iraníes están ampliando la producción de misiles balísticos y reconstruyendo los sistemas de defensa aérea dañados en anteriores agresiones israelíes.

Trump y Netanyahu se reunirán próximamente en Florida, en la residencia de Mar-a-Lago, y según estas fuentes, Netanyahu transmitirá a Trump que el desarrollo del programa misilístico iraní constituye una amenaza que exige una respuesta rápida.

El régimen sionista y Estados Unidos, tras la guerra de los 12 días, mantienen constantes amenazas con el objetivo de preservar la sombra de la guerra y, en ausencia de operaciones militares directas, dañar la economía y el espíritu social de Irán.

Israel también alega que Irán pretende reactivar instalaciones de enriquecimiento nuclear que, según sus afirmaciones, fueron blanco de ataques estadounidenses en junio; no obstante, Tel Aviv considera que el programa misilístico y la reconstrucción de la defensa aérea iraní representan la amenaza más inmediata.