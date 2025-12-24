Maduro celebra "apoyo abrumador" en la ONU ante la escalada de EE.UU. contra Venezuela

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este martes que su país recibió un "apoyo abrumador" del Consejo de Seguridad de la ONU en una sesión de emergencia convocada por Caracas para denunciar la escalada de tensiones con Estados Unidos.

Maduro, durante un acto transmitido por VTV, destacó que el organismo respalda "el derecho a la libre navegabilidad y el libre comercio", y aseguró que "nada ni nadie podrá derrotar" a Venezuela.

Victoria diplomática frente a la "piratería" estadounidense

El ministro de Exteriores, Yván Gil, celebró una "gran victoria" en Naciones Unidas, subrayando que ningún país, ni siquiera aliados históricos de EE.UU., avala el uso o amenaza de la fuerza contra una nación soberana bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

Gil denunció que las acciones de Washington responden a una "lógica colonial" basada en la Doctrina Monroe y condenó la "piratería en alta mar" para apropiarse del petróleo venezolano.

El embajador Samuel Moncada calificó el bloqueo naval impuesto por Donald Trump como un "crimen de agresión" y una "extorsión" histórica, alertando que Venezuela es el primer objetivo de un plan mayor para dividir y conquistar Latinoamérica.

Durante la sesión, Rusia, a través de Vasili Nebenzia, criticó la "actitud de cowboy" de EE.UU. y tachó sus operaciones de "agresión flagrante" contra el derecho internacional. China, por boca de Sun Lei, rechazó el unilateralismo y defendió la soberanía nacional.

Respuesta de Washington y medidas venezolanas

En respuesta, el embajador estadounidense Mike Waltz anunció sanciones "al máximo" contra Venezuela, afirmando que los petroleros sancionados financian al régimen de Maduro y a organizaciones como el Cártel de los Soles y Tren de Aragua.

La crisis incluye incautaciones de buques por la Guardia Costera estadounidense, un bloqueo naval desde el 16 de diciembre y ataques a supuestas narcolanchas que han causado más de un centenar de víctimas.

Coincidiendo con la sesión, la Asamblea Nacional venezolana aprobó una ley que castiga con hasta 20 años de cárcel la promoción o participación en acciones de "piratería" o bloqueo contra el comercio venezolano.