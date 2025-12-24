El Ayuntamiento de Madrid aprueba partida para un cementerio islámico en Carabanchel

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ayuntamiento de Madrid (Madrid, capital de España) ha aprobado la asignación de presupuesto para la creación de un cementerio islámico en el distrito de Carabanchel (Carabanchel, uno de los distritos situados en el suroeste de Madrid), una decisión que, tras años de reclamaciones constantes, ha sido acogida con amplio entusiasmo por la comunidad musulmana de la ciudad y descrita como un logro histórico.

Según esta decisión, adoptada en el marco del presupuesto municipal para 2026, en una primera fase se construirán 150 sepulturas islámicas, y en etapas posteriores esta capacidad se incrementará añadiendo 50 sepulturas en cada fase, hasta que el nuevo cementerio pueda acoger aproximadamente 2.500 sepulturas. Este proyecto ha sido diseñado para responder a las crecientes necesidades de la comunidad musulmana de Madrid.

La asociación «El Defn Al Karim» en España, al expresar su satisfacción por esta aprobación, ha declarado que esta medida es el resultado de años de seguimiento, esfuerzos constantes y presión legal por parte de ciudadanos y comunidades musulmanas para disponer de un lugar digno donde enterrar a sus difuntos conforme a los ritos islámicos. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que, junto a las sepulturas, se preverá un espacio especial para el lavado de los difuntos según las normas islámicas en este cementerio, y la finalización completa del proyecto está prevista para 2027.