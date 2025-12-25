HAMAS: Gaza no se desarmará ni se rendirá ante el genocidio israelí

“Después de dos años de genocidio, nuestra resistencia no puede ser derrotada ni olvidada.” Con estas palabras, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha difundido este jueves su segunda narrativa oficial de la operación “Tormenta de Al-Aqsa”, calificándola como un hito histórico en la lucha contra lo que describe como un genocidio perpetrado por Israel.

El documento, titulado “Nuestra Narrativa… Tormenta de Al-Aqsa: Dos Años de Firmeza y la Voluntad de Liberación”, resalta que en estos dos años los palestinos han forjado “una epopeya de firmeza y resiliencia” frente a una de las guerras de exterminio más brutales, destinada a quebrar su voluntad y forzar su rendición.

HAMAS ha denunciado que el régimen sionista buscó negar la existencia palestina mediante el desplazamiento forzado, el hambre deliberada y la destrucción masiva de viviendas e infraestructura civil en la Franja de Gaza sitiada.

La operación “Tormenta de Al-Aqsa”, ejecutada el 7 de octubre de 2023 en respuesta a las atrocidades intensificadas del ocupante contra el pueblo palestino, no fue un evento aislado, sino un capítulo más en la lucha continua contra la ocupación israelí, marcando una etapa histórica en la causa palestina.

A pesar de haber asesinado al menos a 70 942 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y herido a 171 195 más, el régimen israelí fracasó en alcanzar sus objetivos declarados y se vio obligado a aceptar un alto el fuego con la resistencia palestina, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, aunque continúa violándolo con ataques casi diarios.

El movimiento palestino ha subrayado que hoy los palestinos están más convencidos de su capacidad de supervivencia, mientras que el ente sionista carga con una derrota psicológica y la pérdida de su poder disuasorio. La narrativa israelí se ha derrumbado y el régimen comienza a convertirse en una entidad aislada y paria internacional.

El genocidio en Gaza ha revelado que Israel es “una entidad racista, salvaje e insurgente, apoyada por países engañosos y opresores que engañan al mundo con eslóganes de paz, justicia y humanidad mientras son socios directos en el crimen”, señala el documento.

HAMAS reafirma la determinación de la resistencia, que lleva 77 años en pie, de continuar hasta lograr la liberación total de Palestina de la ocupación sionista, el retorno de los refugiados a su patria y el establecimiento de un Estado palestino soberano con Al-Quds como capital.

La operación “Tormenta de Al-Aqsa”, lanzada por las Brigadas Al-Qassam el 7 de octubre de 2023, rompió el mito de la invencibilidad israelí y expuso la fragilidad del ocupante ante la voluntad del pueblo palestino. Dos años después, pese al genocidio sistemático que ha devastado Gaza y cobrado decenas de miles de vidas inocentes, la resistencia palestina emerge más fortalecida, demostrando que la causa de la liberación sigue viva y que la victoria final sobre la ocupación sionista es inevitable.