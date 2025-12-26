Detención de dos personas en Malasia por difundir un video con contenido que se burla de los musulmanes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La policía de Malasia detuvo a dos personas en la ciudad de «Subang Jaya» (en el estado de Selangor, Malasia) tras la difusión de un video en el que se ve a un hombre con un pañuelo en la cabeza a modo de hiyab de las mujeres musulmanas mientras consume bebidas alcohólicas. Este video ha tenido una amplia repercusión en las redes sociales durante los últimos días y ha provocado protestas entre los usuarios en la sociedad musulmana de este país.

Las autoridades policiales han anunciado que los detenidos son un hombre de 24 años y una mujer de 22 años, y que su caso se encuentra bajo examen con los cargos de «alteración del orden público e incitación a tensiones religiosas». Esta medida se ha tomado en virtud de las leyes relacionadas con la producción y difusión de contenidos ofensivos contra las creencias religiosas.

Según informes, el salón de belleza donde ocurrió el incidente ha publicado una declaración en la que se disculpa con el pueblo, anuncia el despido de los dos empleados relacionados con el caso y asegura una cooperación total con la policía. La comunidad de usuarios en el espacio virtual también ha exigido un trato firme con los comportamientos que adoptan un tono burlón respecto al hiyab y los valores islámicos.

Este suceso ocurre en un contexto en el que, en los últimos años, algunos incidentes relacionados con bebidas alcohólicas y símbolos religiosos en Malasia —como país islámico— han generado sensibilidad, y el gobierno de este país muestra una reacción rápida y oficial ante cualquier comportamiento provocador en el ámbito religioso.