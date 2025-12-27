Líder de Irán: Agresión de EEUU e Israel fue derrotada por la juventud iraní

En un mensaje dirigido este sábado al encuentro anual de la ‘Unión de Asociaciones Islámicas de Estudiantes en Europa’, el Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha aclarado que, gracias a la fe, la unidad y la confianza en sí mismo, el país ha ganado nueva credibilidad y peso en el mundo.

En este contexto, el ayatolá Jamenei ha asegurado que “la ofensiva masiva del Ejército estadounidense y de su infame apéndice en la región (el régimen israelí el pasado junio), fue derrotada por la iniciativa, el valor y la abnegación de los jóvenes del Irán islámico”.

El Líder de Irán ha puesto de relieve que el pueblo iraní a la luz de sus capacidades ha demostrado que puede “mantenerse firme y hacer llegar la proclama de los valores islámicos al mundo con una voz más fuerte que nunca”.

Al lamentar el martirio de algunos comandantes iraníes, así como los científicos y los civiles durante las agresiones de EE.UU. e Israel contra Irán en junio, ha resaltado que dicha tristeza “no ha podido y no podrá detener a los jóvenes esforzados de Irán”.

“No se trata del caso nuclear ni de cosas por el estilo. Se trata de enfrentarse al orden injusto y a la dominación del sistema de poder en el mundo actual, y de recurrir a un sistema nacional e internacional islámico justo. Esta es la gran causa que el Irán islámico ha levantado como bandera, y que ha irritado a los opresores corruptos y perversos”, ha recalcado.

Dirigiéndose a los estudiantes, en concreto a los que viven fuera de Irán, el ayatolá Jamenei ha afirmado que tienen una parte de esta gran responsabilidad sobre sus hombros. “Identifiquen sus propias capacidades y orienten a las asociaciones en esa dirección”, ha apostillado.