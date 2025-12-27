Maduro acusa a EE.UU. de crear una "realidad virtual" para saquear recursos de Venezuela y reitera su oferta de diálogo con Trump

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que es "imposible" que Washington logre imponer a Venezuela un modelo de dominación colonial mediante la creación de una "realidad virtual" destinada a saquear sus riquezas, especialmente petróleo, oro y tierras raras.

En actos transmitidos por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro reiteró la existencia de una "guerra psicológica" contra su país para desestabilizar la paz, denuncia que ha intensificado desde el despliegue aeronaval estadounidense iniciado en agosto, interpretado por Caracas como una amenaza para forzar un cambio de régimen.

"El futuro de nuestro continente no puede ser la guerra, la amenaza militar, el colonialismo ni el esclavismo", enfatizó el mandatario, quien aseguró que Venezuela y Cuba constituyen la base más sólida para la reunificación de América Latina y el Caribe, unidos por una solidaridad que rechaza toda forma de vasallaje.

Maduro renovó su llamado al diálogo con el presidente Donald Trump: "Si algún día, sobre la base del respeto, alguien decide conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente dispuesto a extender la mano". Recordó la carta enviada en septiembre, el rechazo a las acusaciones de narcotráfico y una llamada telefónica "cordial" sostenida a inicios de diciembre.

El líder chavista criticó duramente a opositores como Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó y María Corina Machado, ganadora del reciente Premio Nobel de la Paz, asegurando que sus "modelos fracasados" jamás tomarán el poder y que Venezuela avanzará con su propio plan y liderazgo hacia grandes logros.

En respuesta a las declaraciones de Trump sobre recuperar "derechos petroleros" de empresas estadounidenses, Maduro insistió en que Washington solo busca las riquezas venezolanas y repite "cuatro o cinco mentiras" al no poder acusarlo de posesión de armas de destrucción masiva.

Por su parte, Trump advirtió que si Maduro "se hace el fuerte, será la última vez", destacando el masivo despliegue naval estadounidense, mientras Caracas denuncia como "piratería" la confiscación de buques petroleros y la operación 'Lanza del Sur', que ha destruido decenas de embarcaciones y causado más de un centenar de muertes.

Maduro concluyó invocando un mensaje de "paz, amor y entendimiento", mientras aliados como Cuba condenan el aumento récord del gasto militar estadounidense y la resurrección de la Doctrina Monroe contra la región. Caracas ha anunciado acciones ante organismos internacionales para defender su soberanía.