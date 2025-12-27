  1. página de inicio
27 diciembre 2025 - 20:07
Código de noticia: 1766769
Jugadores egipcios, incluido Salah, recitaron el Corán antes del partido contra Zimbabue

Fue notable que miembros de la selección nacional de Egipto recitaran versículos coránicos y oraran antes del partido contra la selección nacional de Zimbabue en la Copa Africana de Naciones.

İdman.Biz informa que, antes del partido, los jugadores de la selección nacional de Egipto se reunieron en el vestuario y recitaron las suras "Al-Fatiha" y "Al-Ijlas" del Corán, y luego oraron juntos.

Las imágenes han sido compartidas en redes sociales y han despertado gran interés.

El material muestra a Mohamed Salah también recitando versículos y orando junto a sus compañeros. Este paso ha sido evaluado como un momento que muestra que los jugadores se preparan para el juego tanto psicológica como espiritualmente.

Fuente: SPORT NEWS

