Jugadores egipcios, incluido Salah, recitaron el Corán antes del partido contra Zimbabue

İdman.Biz informa que, antes del partido, los jugadores de la selección nacional de Egipto se reunieron en el vestuario y recitaron las suras "Al-Fatiha" y "Al-Ijlas" del Corán, y luego oraron juntos.

Las imágenes han sido compartidas en redes sociales y han despertado gran interés.

El material muestra a Mohamed Salah también recitando versículos y orando junto a sus compañeros. Este paso ha sido evaluado como un momento que muestra que los jugadores se preparan para el juego tanto psicológica como espiritualmente.

Fuente: SPORT NEWS