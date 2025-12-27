Trump califica de “engaño diseñado por demócratas” la revelación de nuevos documentos del caso Epstein y exige publicar nombres de implicados

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Donald Trump criticó duramente la continuación de la publicación de documentos del caso Jeffrey Epstein, calificando el descubrimiento de más de un millón de documentos nuevos como “engaño diseñado por demócratas” y exigiendo que el Departamento de Justicia se centre en otros asuntos.

Trump, en mensajes publicados en Truth Social, anunció que el Departamento de Justicia está dedicando su tiempo a un caso con motivaciones políticas y enfatizó que los demócratas tenían conexiones con Epstein; exigió la publicación de sus nombres para que “sean desacreditados” y la verdad salga a la luz.

Trump describió simultáneamente este enfoque como un esfuerzo para desviar la atención pública de los éxitos de su gobierno.

La ley de “Transparencia en el Caso Epstein”, aprobada en noviembre de 2025 con apoyo bipartidista y firmada por Trump, obliga al gobierno, con la posibilidad de eliminar secciones para proteger a las víctimas, a publicar los documentos relacionados con Epstein y Ghislaine Maxwell.

Hasta ahora se han publicado decenas de miles de páginas que incluyen referencias a figuras como Bill Clinton y el príncipe Andrew, pero las censuras extensas han enfrentado críticas.

El Departamento de Justicia identificó recientemente más de un millón de documentos nuevos cuya revisión tomará varias semanas.

El periódico Newsweek informó que los críticos consideran las censuras más allá de la protección de víctimas y que no deberían usarse para preservar la reputación de figuras políticas; legisladores de ambos partidos enfatizan la transparencia.

Thomas Massie (republicano) consideró que el volumen de documentos indica la implicación de más personas y Ro Khanna (demócrata) llamó a dejar de lado las diferencias partidistas y responsabilizar a los culpables.

La continuación de la publicación gradual de los documentos se ha convertido en uno de los temas políticos más controvertidos en Estados Unidos, generando interrogantes sobre la transparencia judicial y la confianza pública.