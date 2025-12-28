Irán lanza tres satélites iraníes y se consolida entre las principales potencias espaciales mundiales

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La República Islámica de Irán ha registrado uno de sus hitos más significativos en tecnología espacial al colocar con éxito en órbita tres satélites iraníes desde el cosmódromo de Vostochni en Rusia. La misión, realizada mediante un vehículo de lanzamiento ruso Soyuz, representa un avance estratégico en la agenda aeroespacial a largo plazo de Irán y pone de relieve la creciente capacidad técnica del país en el desarrollo de satélites.

Según el plan del programa, los satélites operarán en una órbita a aproximadamente 500 kilómetros sobre la superficie terrestre. Esta altitud de órbita terrestre baja se considera ideal para aplicaciones de teledetección, observación de la Tierra y usos basados en datos, al tiempo que permite comunicaciones de alta velocidad y una transmisión eficiente de datos con estaciones terrestres en todo el país.

Hassan Salarieh, jefe de la Agencia Espacial Iraní, subrayó que el dominio simultáneo de Irán en el diseño y construcción de satélites, los sistemas de lanzamiento orbital y la infraestructura de recepción de datos ha situado a la nación entre las principales potencias espaciales del mundo. «Menos del cinco por ciento de los países del mundo posee tecnología espacial de ciclo completo, un grupo en el que Irán se encuentra ahora firmemente», señaló.

Salarieh destacó que la firma de contratos con diversas empresas y la culminación exitosa de varios satélites diseñados y fabricados íntegramente en el país reflejan no solo el progreso tecnológico, sino también la ampliación y el ritmo creciente de la industria espacial iraní.

Afirmó, además, que la incorporación de actores del sector privado y empresas basadas en el conocimiento marca el inicio de una nueva era económica para la industria espacial de Irán. La integración de la innovación comercial con la infraestructura respaldada por el Estado se espera que impulse la competitividad y genere nuevo valor económico.

Al resaltar la dimensión económica de las capacidades satelitales, Salarieh explicó que los servicios de imágenes y datos satelitales son capaces de producir aplicaciones de alto valor agregado en agricultura, monitoreo ambiental, comunicaciones y seguridad nacional. Esta dinámica, mencionó, garantiza la continuidad y la sostenibilidad financiera del sector.

Salarieh reiteró que Irán se cuenta ahora entre los diez u once países capaces de desarrollar simultáneamente satélites, lanzadores satelitales e infraestructura terrestre operativa. «Este referente coloca a Irán en una arena global competitiva dominada por naciones espaciales de larga trayectoria», añadió el funcionario.

Con el fin de mantener el progreso, la Agencia Espacial Iraní aspira a ampliar el número y la diversidad de satélites operativos, con nuevos planes en marcha para satélites avanzados de telecomunicaciones, radar, imagen y clase científica. En un contexto de intensificación de la competencia global, la estrategia de Irán gira en torno a la tecnología nacional y el talento ingenieril iraní, según Salarieh.

En conclusión de sus declaraciones, Salarieh señaló que los satélites lanzados en los últimos años han alcanzado resoluciones de imagen de aproximadamente 15 metros, lo que representa una notable mejora en los estándares técnicos nacionales. Describió el logro como un reflejo del compromiso estratégico de Irán con el desarrollo espacial y un hito en la emergencia del país como una nación espacial capaz y confiada.