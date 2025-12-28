Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Venezuela mantiene una firme respuesta soberana frente a las presiones de Estados Unidos, que incluyen un amplio despliegue militar en el sur del mar Caribe y medidas que afectan las exportaciones petroleras y la conectividad aérea.

Resistencia alimentaria ante el bloqueo

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacó el éxito del Plan Amor y Prosperidad Alimentaria, que ha distribuido 158.000 toneladas de alimentos en las últimas semanas del año, beneficiando a cinco millones de familias. Este esfuerzo, impulsado por las comunas productivas, contrarresta lo que Caracas califica como asedio económico y amenazas externas, consolidando la unión productiva y el crecimiento regional pese a las restricciones impuestas.

Restricciones aéreas prolongadas

Las conexiones aéreas entre España y Venezuela permanecen bajo mínimos hasta al menos mediados de enero de 2026, tras las recomendaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense y la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). Aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra han extendido la suspensión de vuelos entre Madrid y Caracas hasta el 31 de enero, citando riesgos derivados de la situación regional.

Tensión diplomática y apoyo internacional

Fuentes periodísticas mencionan sondeos discretos sobre posibles salidas negociadas, aunque Washington mantiene su posición pública de exigir la transferencia de poder a figuras opositoras. En paralelo, aliados como Irán, Rusia y China han respaldado el derecho de Venezuela a defender su soberanía frente al bloqueo naval.

Críticas opositoras a medidas parciales

María Corina Machado y Edmundo González han cuestionado las recientes excarcelaciones de presos políticos, argumentando que no representan avances reales mientras persisten cientos de detenidos en condiciones precarias y se mantiene la persecución a la disidencia.

Venezuela avanza hacia 2026 con énfasis en la economía comunal y la independencia, en un contexto de cohesión nacional ante desafíos externos.