Se confirma oficialmente el martirio de Abu Obeida, portavoz de Hamás

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las Brigadas Ezzeldin al-Qassam, el brazo militar de Hamás, confirmaron el lunes el martirio de Abu Obeida, su portavoz, así como de cuatro comandantes más, entre ellos Mohamed Sinwar, tras la violación del alto el fuego por parte de los ocupantes.

El nuevo portavoz de las Brigadas Ezzeldin al-Qassam, en un discurso televisado emitido por la televisión Al-Aqsa de Hamás, dijo que las Brigadas Ezzeldin al-Qassam «presentan a Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Ezzeldin al-Qassam, la voz rugiente de la nación y el hombre elocuente», lo que indica que el nombre de Abu Obeida es «Hudayfa Samir Abdullah al-Kahlut».