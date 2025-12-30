Cuba denuncia despliegue militar y bloqueo naval de EEUU contra Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha advertido que la amenaza de agresión del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela ha continuado mediante un despliegue militar “extraordinario y costoso”, acompañado de acciones que contravienen normas internacionales.

“El bloqueo naval, que viola flagrantemente el Derecho Internacional, la libertad de comercio y navegación, pretende usurpar los recursos venezolanos”, ha afirmado el mandatario cubano En un mensaje difundido este lunes a través de su cuenta en la red social X.

Díaz-Canel ha condenado enérgicamente estas acciones y ha reiterado el pleno respaldo de Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista, así como al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a la denominada Fusión Popular, Militar y Policial.

Asimismo, el jefe de Estado cubano ha subrayado que La Habana mantiene una postura firme de solidaridad con el pueblo venezolano frente a lo que considera nuevas expresiones de presión y hostilidad por parte de Washington.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado sanciones económicas y ha mantenido bloqueos navales contra Venezuela, además de emitir amenazas de intervención militar. Caracas ha denunciado estas acciones, considerándolas violaciones al Derecho Internacional y una presión directa sobre los recursos y la soberanía del país.

Cuba, aliado histórico de Venezuela, ha respaldado continuamente al Gobierno venezolano y ha reafirmado su solidaridad frente a estas medidas externas, subrayando la cooperación política y diplomática entre ambos países ante las crecientes tensiones en la región.