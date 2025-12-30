Israel genera inundación deliberada en carpas de desplazados en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Franja de Gaza sufre desde el sábado un segundo temporal de lluvias intensas y vientos fuertes que ha inundado campamentos de desplazados y provocado derrumbes en edificios dañados por la guerra, con un saldo de al menos dos muertos en las últimas 24 horas, incluyendo un bebé por hipotermia.

El responsable de UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció que la población palestina soporta “más miseria, desesperación y muerte” en tiendas frágiles y entre ruinas, y enfatizó que no hay nada inevitable en esta situación, ya que Israel bloquea la entrada de suministros de ayuda en el nivel necesario.

Imágenes de la Franja muestran campamentos anegados con agua hasta los tobillos, tiendas destrozadas por el viento, colchones mojados y niños caminando entre charcos, mientras residentes intentan achicar agua o construir barreras; en zonas costeras, el mar ha entrado directamente en las tiendas.

Según autoridades gazatíes, el temporal ha causado la muerte de una persona por derrumbe y un bebé de dos meses por frío, mientras la Defensa Civil eleva a dos las víctimas por colapsos: una mujer y un niño de siete años; a mediados de diciembre, un temporal anterior dejó 13 muertos, entre ellos bebés por hipotermia.

Un análisis satelital indica que el 80% de los edificios en Gaza han sido destruidos o dañados, lo que obliga a la población a refugiarse en estructuras inestables o tiendas vulnerables.

Agencias de la ONU distribuyen tiendas, lonas, ropa de abrigo y kits de dignidad, mientras movilizan maquinaria para bombear aguas residuales desbordadas; sin embargo, persisten graves restricciones israelíes a la ayuda, pese al alto el fuego.

Medios palestinos han informado que fuerzas israelíes abrieron deliberadamente el cauce del valle de Gaza, provocando inundaciones intencionadas en zonas de desplazados, aunque esta acusación agrava la ya crítica situación humanitaria en el enclave.