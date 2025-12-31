Israel registra el más bajo crecimiento poblacional en su historia

El diario israelí Jerusalén Post reconoció que los resultados del Centro Taub muestran que, desde la década de 1950, la disminución del crecimiento promedio de la población en los territorios ocupados ha sido muy rara.

Sin embargo, por primera vez en la historia de este régimen, este año se registró el nivel más bajo de crecimiento poblacional en la región ocupada.

Según este informe, el crecimiento poblacional en los territorios ocupados nunca había caído por debajo del 1,5 % anual, pero este año ha descendido a menos del 1%.

Es decir, durante 2025 solo se han sumado unos 100 000 habitantes a los territorios ocupados.

El informe del centro indica que el aumento de la emigración inversa ha hecho que el número de israelíes que abandonan los territorios ocupados supere al de quienes llegan.

Los expertos atribuyen esta tendencia a la situación económica, el mercado laboral y la situación política de la región.

Cabe destacar que la creciente inseguridad en los territorios ocupados, como consecuencia de las exitosas operaciones de las fuerzas de Resistencia y los efectos negativos de la guerra de dos años contra la Franja de Gaza, se cuenta entre las principales razones por las que los israelíes abandonan la zona.

Los analistas advierten que las cifras recientes podrían indicar cambios demográficos preocupantes para Israel, ya que el número de salidas aumenta a un ritmo que supera el de las nuevas llegadas en medio de la guerra de Gaza y sus profundas consecuencias económicas y de seguridad, además de las continuas protestas populares contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Pese a la llegada de 54 000 nuevos inmigrantes desde el inicio del genocidio en Gaza, las salidas superan ampliamente las entradas. Datos ministeriales indican que 8 de cada 10 israelíes en el extranjero no planean regresar.