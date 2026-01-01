Controversia por la «novia de Daesh»: ¿víctima de trata de personas o amenaza para la seguridad?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El renovado enfrentamiento entre Londres y Estrasburgo en torno a la «novia de Daesh» ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a desafiar al Gobierno británico.

En el más reciente desarrollo del caso de Shamima Begum, conocida como la «novia de Daesh», el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) solicitó formalmente al Gobierno británico, a finales de diciembre de 2025, que explicara si, antes de revocar su nacionalidad en 2019, evaluó la posibilidad de que esta niña de 15 años hubiera sido víctima de trata de personas y explotación, incluyendo si fue atraída, alentada y engañada con fines de explotación sexual para viajar a territorio controlado por Daesh.

Estas preguntas se plantean en el marco del artículo 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos —que obliga a los Estados a prevenir, identificar y proteger a las víctimas de trata— y han convertido el caso en un enfrentamiento directo entre Londres y Estrasburgo.

Begum huyó en 2015, junto con dos compañeras de escuela del este de Londres, hacia las zonas controladas por Daesh, se casó con uno de los combatientes del grupo y perdió a sus tres hijos, todos fallecidos en la infancia. Actualmente tiene 26 años y permanece en el campamento Al Roj, en el norte de Siria, controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos. El Gobierno británico, bajo la dirección del entonces ministro del Interior Sajid Javid, le revocó la nacionalidad por motivos de seguridad, argumentando además que podía optar a la ciudadanía bangladesí por herencia paterna, pese a que nunca ha visitado ni vivido en ese país; una decisión que ha sido ratificada en repetidas ocasiones por los tribunales internos del Reino Unido, aunque los abogados de Begum la consideran un menosprecio a la condición de víctima de una menor.

Shabana Mahmood, actual ministra del Interior británica, ha declarado que el Gobierno «defenderá firmemente» esta decisión y la considera esencial para preservar la seguridad pública.

Fuentes gubernamentales insisten en que Begum representa una amenaza para la seguridad y su regreso es imposible. Sin embargo, sus abogados, como Gareth Peirce, califican la intervención del tribunal de «oportunidad sin precedentes» para examinar las fallas de las autoridades británicas en la protección de una adolescente en situación de riesgo, incluyendo un catálogo de omisiones como no advertir a las familias, minimizar los riesgos en la escuela y no implementar medidas de salvaguarda pese a que una amiga cercana había desaparecido previamente por la misma ruta.