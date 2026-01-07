El Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia), modelo de ética humana, anunciador de la unidad global y arquitecto de la civilización islámica

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Con motivo del milésimo quingentésimo aniversario lunar del nacimiento del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia), la sesión académica «El Profeta de la Misericordia (la paz sea con él y su familia); inspirador del diálogo global», perteneciente a la serie de sesiones académicas sobre la presentación de la personalidad y posición del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia), se celebró este miércoles 7 de enero de 2026, de manera presencial y virtual, en la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB).

En esta sesión, que contó con las ponencias del doctor Muhammad Legenhausen, profesor del Instituto Educativo e Investigativo Imam Jomeini; del doctor Miftah Fauzi Rahmat, presidente del conjunto de escuelas Muthahhari de Indonesia, y del Hoyatoleslam doctor Hamed Montazeri Moghadam, miembro del cuerpo docente del Instituto Educativo e Investigativo Imam Jomeini, los ponentes presentaron discusiones sobre la posición del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) en la promoción de la ética humana, la unidad global y la construcción de la civilización islámica.

El Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia), modelo del diálogo global y eje de la unidad de las naciones

El doctor Miftah Fauzi Rahmat, presidente del conjunto de escuelas Muthahhari de Indonesia, en su intervención presentó al Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) como modelo del diálogo global y eje de la unidad de las diversas naciones, y aludiendo al profundo impacto de los mensajes del Profeta en los países del sudeste asiático, especialmente Indonesia, Malasia y Singapur, afirmó: Las enseñanzas del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) se han transmitido adecuadamente en estos países y han dejado profundas huellas en la cultura y la vida social de sus pueblos por parte de grandes sabios de estas regiones.

Fauzi Rahmat también enfatizó la importancia de la traducción precisa del Corán y añadió: La precisión en la interpretación y traducción del Corán es de gran importancia para que los conceptos exactos de las enseñanzas del Profeta se transmitan correctamente y se logre la guía ética y social de los musulmanes y otras sociedades de manera adecuada.

Asimismo, se refirió a las ceremonias del Mawlid del Profeta (la paz sea con él y su familia) y dijo: Estas ceremonias se celebran en diversos países islámicos, especialmente en Indonesia, como una oportunidad para expresar devoción al Profeta del Islam y fortalecer la unidad de los musulmanes.

La yihad de la explicación, fundamento de la construcción civilizatoria del Profeta del Islam

El doctor Muhammad Legenhausen, profesor del Instituto Educativo e Investigativo Imam Jomeini y otro ponente de la sesión, en sus palabras se refirió a la yihad de la explicación como una de las principales herramientas de la construcción civilizatoria del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) y afirmó: El Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) pudo establecer con la yihad de la explicación los fundamentos de una civilización ética, cultural y social en el mundo, cuyos efectos aún son evidentes en diversas sociedades.

Continuó: El Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) logró fundar una sociedad elevada basada en la justicia social y la solidaridad, con diferencias fundamentales respecto a las estructuras de las sociedades anteriores, en dos ejes básicos: la creación de una nación unida y la resistencia cultural y social.

Legenhausen también enfatizó la importancia de la resistencia frente a la opresión y la ignorancia y dijo: La construcción civilizatoria del Profeta no se limitó a la política o la economía, sino que se manifestó en todas las dimensiones de la vida individual y social, desde la ética y la cultura hasta la cohesión social y la educación.

El rol de la Gente de la Casa (PB) en la consolidación de la posición del Profeta

El Hoyatoleslam doctor Hamed Montazeri Moghadam, miembro del cuerpo docente del Instituto Educativo e Investigativo Imam Jomeini, en su intervención se refirió al rol de la Gente de la Casa (PB) en la preservación de la posición del Profeta del Islam (la paz sea con él y su familia) y enfatizó: Tras el fallecimiento del Profeta, los esfuerzos de la Gente de la Casa (PB) tuvieron un rol determinante en la consolidación de su posición en la sociedad islámica.

Aludiendo a las acusaciones infundadas contra el chiísmo y algunos malentendidos en torno a la posición de la Gente de la Casa (PB), dijo: En la visión chií, el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia) es siempre el eje central de la religión del Islam, y la Gente de la Casa (PB) tiene un rol complementario y preservador de su posición.

El Hoyatoleslam Montazeri Moghadam también señaló las amenazas culturales y políticas que, tras el fallecimiento del Profeta (la paz sea con él y su familia), afectaron su posición, y declaró: Con los esfuerzos de los imames chiíes, el nombre del Profeta (la paz sea con él y su familia) se mantuvo vivo y consolidado en condiciones difíciles frente a diversas amenazas.

Al final, se refirió al vínculo afectivo entre el Profeta (la paz sea con él y su familia) y la Gente de la Casa (PB) y dijo: Este vínculo, especialmente en la relación del Profeta (la paz sea con él y su familia) con el Amir al-Mu'minin ʿAlí (P), tuvo un rol importante en la preservación del eje de la guía de la nación islámica.

Cabe mencionar que esta sesión académica se organizó gracias a la Oficina de Estudios, Investigaciones y Pesquisa de la Vicepresidencia Científica y Cultural de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (PB), en colaboración con la Agencia Internacional de Noticias ABNA y el Centro de Educaciones Cortas de Al-Mustafa (la paz sea con él).