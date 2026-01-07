Irán condena la visita del ministro de Asuntos Exteriores del régimen sionista a Somalilandia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán calificó la entrada ilegal de Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores del régimen sionista, en la región de Somalilandia como una violación flagrante de la soberanía nacional y la integridad territorial del país de Somalia, y la condenó.

Esmail Baqaei, refiriéndose al énfasis de la comunidad internacional en la necesidad de respetar la integridad territorial y la soberanía nacional de Somalia como país independiente miembro de las Naciones Unidas, describió las acciones del régimen sionista encaminadas a la secesión de Somalia como un precedente peligroso en las relaciones internacionales y un golpe mortal a los fundamentos jurídicos y normativos de las Naciones Unidas, y subrayó la necesidad de cooperación entre la comunidad global y los países islámicos y africanos para prevenir el debilitamiento de la soberanía nacional de Somalia.

El régimen sionista reconoció hace poco tiempo a Somalilandia como país independiente, lo que suscitó la reacción negativa de la mayoría de los países del mundo.