Los daños de las relaciones fuera de las normas entre jóvenes y mujeres

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Hablar un hombre con una mujer ajena (namahram), si no es con intención de placer y deseo, no tiene impedimento; sin embargo, las relaciones entre un joven y una joven que son ajenos entre sí, y su acto de mirar o hablar con intención de placer, no es lícito. Del mismo modo, permanecer y estar a solas en un entorno donde no hay tránsito es haram (prohibido), aunque no esté acompañado de miradas o conversaciones placenteras (de deseo sexual).

La realidad es que el instinto sexual es uno de los instintos más poderosos en la existencia del ser humano, que moldea muchos de sus comportamientos y se manifiesta de diversas formas. El Islam, que es una escuela integral y desea que los hombres y mujeres musulmanes tengan, por un lado, un alma tranquila, nervios sanos y una mirada y oído puros para que puedan conquistar las elevadas cumbres de la humanidad y la salvación, y por otro lado, alcancen sus necesidades instintivas y naturales, ha establecido leyes y normas con una sensibilidad especial pero realista, considerando la naturaleza, los anhelos internos y los deseos carnales, para mantener al individuo y a la sociedad en la línea de la moderación; entre esas normas se encuentra la forma de relacionarse con el sexo opuesto. Todo esto se debe a que el Islam ha sido enviado por parte de Dios para la guía de los seres humanos, quien es el Creador de la naturaleza y del instinto con todas las capacidades óptimas almacenadas en el hombre.

Por lo tanto, cualquier factor que cause la provocación de motivaciones carnales en la sociedad y dañe la tranquilidad espiritual, psicológica y la castidad pública, no cuenta con la aprobación del Islam. El Islam desea que los diversos tipos de placeres sexuales se formen dentro del entorno de la familia, y que a través de este camino se mantengan también la tranquilidad espiritual y los vínculos afectivos, para que, al exponerlo en el entorno social, no se dañe el vínculo de la familia y la sociedad.

Debido al intenso deseo sexual, a veces sucede que, sin que el joven o la joven (especialmente las mujeres) lo deseen, se encuentran en una situación en la que incluso pierden su voluntad y ya no pueden abstenerse de la relación sexual; inconscientemente y sin quererlo, se ven poco a poco en esa situación sin retorno y se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Es decir, una vez que se presentan las condiciones, evitarlo es muy difícil y arduo, especialmente porque los jóvenes engañadores y, lamentablemente, profesionales en engañar a las jóvenes en estos casos, son astutos y hábiles. Entonces, ¿por qué no se debería cerrar esta corriente desde su origen?

Por esta misma razón, en el Islam, incluso quedarse a solas un hombre y una mujer (joven y joven) ajenos en un lugar donde no haya tránsito, es haram y pecado.

¿Acaso no todas las relaciones sexuales entre jóvenes han comenzado desde vínculos aparentemente simples y de amistad? A veces, lamentablemente, no terminan en una relación sexual, sino que se convierten en un factor para la aparición de muchas anomalías sociales y psicológicas. El mejor testimonio de lo anterior es la revisión de las realidades existentes en la sociedad. ¿Dónde ha sido el punto de inicio de los divorcios, las corrupciones sexuales, las adicciones y las depresiones? Muchos de ellos comenzaron con una mirada simple o una pequeña comunicación verbal con alguien ajeno, y gradualmente llevaron a la creación de afecto y amor, y a la ocupación de la mente, terminando finalmente en citas y compromisos...

Pero el problema es que, como los jóvenes y adolescentes, especialmente las mujeres jóvenes, aún no han llegado a una edad en la que el desenlace de algunos actos haya sido experimentado por ellos, solo ven el comienzo del asunto que concuerda con su deseo y acceden a la amistad con jóvenes ajenos, entrando así en una trampa de la cual la liberación es muy difícil. Ya que su primer problema es la ocupación de su pensamiento y mente, y el retraso gradual en sus estudios.

El siguiente problema para la familia (si poseen una familia religiosa) es el matrimonio. Incluso si ellos quisieran casarse con ese mismo joven que conocieron a través de la calle, no existe ninguna garantía de que el joven no tenga otras amigas y no se separe de esta joven para unirse a ellas, causando así que muchas jóvenes sufran el dolor de la separación, la depresión y la desestabilización familiar. Incluso en las universidades o entornos laborales, la relación inapropiada con personas ajenas suele causar problemas, pues a menudo provoca la creación de amores en los corazones de jóvenes que, por diversas razones, nunca conducirán a la "unión", y ese dolor quedará para siempre en el corazón de ambas partes y atormentará sus pensamientos.

Los temas enumerados no son cuentos, sino realidades que ocurren frecuentemente en la sociedad y nosotros solo conocemos partes de ellas. Muchos de los afectados por estos problemas, debido al pudor y la vergüenza, no relatan sus problemas a los demás. Si lo hicieran, sería una buena lección para otros, especialmente para los jóvenes y adolescentes.

Cuando se analizan las raíces de estos problemas, la mayoría de ellos comienzan con miradas, palabras cortas y coqueteos a los que, según algunos, no se les debería dar importancia; sin embargo, ¿qué se puede hacer si a estos mismos casos pequeños se les ignora y continúan, terminando en problemas muy graves?

En nuestra visión hacia la vida, debemos mirar el final de los asuntos y aprender de la vida de los demás, llegando a este punto: cuántos placeres cortos traen consigo largos sufrimientos. Las jóvenes y los jóvenes que establecen una relación de amistad con alguien del sexo opuesto a través de medios ilícitos, sufren daños desde diversos aspectos. Aunque los daños afectan tanto al hombre como a la mujer, el alcance e intensidad son mayores para la mujer. Los daños son:

1- Daño psicológico: Una joven que se ha enamorado de un joven y se pone a su disposición, tras la infidelidad del joven y su abandono, sufre una fuerte frustración y a veces llega hasta el límite de la depresión y enfermedades psicológicas graves.

2- Daños sociales: Una joven que en una ciudad pequeña tiene relación con un joven, pierde su posición y personalidad social y es humillada; incluso si se casa, no puede tener una vida equilibrada, pues es reprochada por su esposo y la familia de este, y ante cualquier excusa, le echan en cara sus relaciones anteriores. Este fenómeno puede ser una amenaza para la institución de la familia en la sociedad y un aumento en la tasa de divorcios.

3- Daño educativo: Una joven que es identificada como una persona con relaciones con varios jóvenes, pierde su posición como alguien apto para la educación en la mente de las autoridades del hogar, la escuela e incluso sus amigos. Tal joven queda alejada del proceso de enseñanza y formación. Sus padres la consideran un motivo de deshonra para la familia y prefieren mantenerla dentro de la casa.

4- Daño espiritual: Una joven que tiene una relación ilícita con un joven, se aleja de Dios mediante el pecado y la desobediencia, y cae moralmente. Ella ya no disfruta de su adoración y el sentimiento de culpa y el reproche interno atormentan su alma, a menos que se arrepienta y tome el camino de la pureza.

Ahora abordemos una parte de las consecuencias de las relaciones libres en los países occidentales; allí donde pensamos que estos problemas están resueltos para ellos o que no tienen sensibilidad respecto a este tema. Aunque allí los problemas debido a las relaciones excesivamente libres son muchos, lamentablemente nuestra sociedad también se enfrenta más o menos con muchos de estos problemas.

Las teorías del psicoanálisis, incluyendo la teoría de "Horney", enfatizan esta verdad: "En las sociedades donde hay relaciones sexuales libres, muchas necesidades psicológicas toman la forma de inclinaciones sexuales y se convierten en sed sexual". (1)

La revista estadounidense "Reader's Digest" escribe sobre las relaciones antes del matrimonio de jóvenes y mujeres: "Cada año, 350 mil jóvenes adolescentes estadounidenses entre las edades de 15 a 19 años —etapa de la secundaria— quedan embarazadas debido a relaciones ilícitas y dan a luz a sus hijos ilegales... Estas jóvenes recurren a estas relaciones ilegales con sueños como casarse con sus amigos, terminar sus estudios, comenzar una vida ideal y alcanzar un trabajo adecuado. Pero muy pronto los velos ilusorios de estos espejismos se apartan y la realidad de la vida muestra su rostro. Lamentablemente, este despertar llega justo en el momento en que las jóvenes adolescentes ya no tienen oportunidad de disfrutar de una vida sana e ideal".

Este periódico, continuando su análisis, considera que la causa del surgimiento de anomalías sexuales son las relaciones libres entre jóvenes en las escuelas y, durante una entrevista con varias jóvenes, cita a una de ellas diciendo:

"¡Ojalá el tiempo volviera atrás! Ojalá tuviera un lugar como miembro de la familia entre mis padres. Ojalá cuando se presentaron las condiciones para crear una relación ilícita, hubiera pensado un poco en mi vida futura y no hubiera llegado así al final de la línea".

A continuación, mencionamos algunos de esos efectos que han surgido como resultado de las relaciones libres entre jóvenes en las sociedades occidentales:

1- Aumento de las relaciones sexuales ilícitas: La investigación muestra que la estadística de relaciones sexuales ilícitas resultantes de las relaciones libres entre jóvenes está aumentando en Estados Unidos y en toda la sociedad europea, de modo que en 1993 en Estados Unidos, el 50% de las relaciones entre jóvenes se convirtieron en relaciones sexuales.

2- Embarazos no deseados: El coito sexual ilícito y el aumento de embarazos no oficiales y tempranos es otro de los efectos nefastos de las relaciones libres entre jóvenes. Andrée Michel escribe al respecto: "Más del cuarenta por ciento de las mujeres estadounidenses que se casan antes de los veinte años, están embarazadas antes del matrimonio debido a las relaciones libres entre jóvenes. En Noruega, el 90% de las jóvenes que se casan a una edad menor de dieciocho años están embarazadas, y lo mismo ocurre en Suecia y Alemania".

3- Incremento incontrolable de la estadística de abortos: Proporcional al aumento de la tasa de embarazos no deseados, la estadística de abortos en los países occidentales donde los jóvenes tienen relaciones libres antes del matrimonio está en aumento. De un millón de mujeres y jóvenes adolescentes que quedan embarazadas de forma no deseada cada año en Estados Unidos, el 53% abortan a sus hijos. Esto ocurre mientras que, debido a algunas limitaciones que ciertos estados han impuesto sobre el aborto, la mayoría de los abortos no se reportan. Según la afirmación de un médico estadounidense que trabajaba en una de las maternidades de ese país y escribió un artículo sobre los problemas de su lugar de trabajo, alrededor del 47% de los partos bajo su supervisión correspondían a nacimientos ilegítimos. Según él, la mayoría de los nacimientos de mujeres menores de veinte años estaban relacionados con las relaciones libres entre jóvenes.

4- Aumento de las familias monoparentales: El aumento del número de uniones no oficiales dibuja una disminución en la tasa de matrimonios, cuya consecuencia es el aumento del número de familias monoparentales; es decir, familias en las que los hijos están condenados a vivir con solo uno de los padres. Andrée Michel dice: "La vida de los hijos ilegítimos en más del 90% de los casos es con las madres. Este tipo de madres, que son casi rechazadas por la sociedad, especialmente por sus padres y conocidos, enfrentan graves problemas económicos, pobreza y miseria para sobrevivir". La revista "Reader's Digest", al presentar un informe sobre la situación de vida miserable de este tipo de familias, escribió el siguiente reporte:

"La madre de este niño —que constantemente pide por su padre— para cubrir sus necesidades materiales y las de sus hijos, se ve obligada a trabajar en dos turnos completos, por lo que su hijo, en comparación con otros, pasa menos tiempo con ella. Este hijo ilegal, en realidad, está privado tanto de la bendición del padre como de la bendición de la madre".

Esta madre adolescente dice con pesar y dolor: "Con este embarazo ilícito, privé a mi hija de la bendición del padre para toda la vida y debo ser el consuelo para el inmenso dolor de esta criatura".

5- Prostitución: El nefasto fenómeno de la prostitución, especialmente entre las jóvenes que de forma no deseada han tenido un hijo ilegítimo, es común en las sociedades occidentales, ya que los hijos no deseados quitan las oportunidades de empleo y estudio a las madres; ellas se ven obligadas a recurrir a cualquier trabajo para cubrir los gastos de vida y liberarse de la pobreza.

6- Propagación de enfermedades venéreas: Las relaciones libres entre jóvenes, como resultado de las relaciones sexuales libres, son el trampolín para la prostitución y el aumento de enfermedades infecciosas y venéreas. Al respecto, basta saber que cada 13 segundos una persona en Estados Unidos se infecta con el virus letal de la enfermedad del SIDA. Las víctimas de este virus, que se infectan principalmente a través del desenfreno sexual, mueren a causa de esta enfermedad infecciosa.

Lo mencionado es una referencia a algunas consecuencias de las relaciones libres entre jóvenes antes del matrimonio. Otros efectos como la locura, complejos psicológicos, el aumento del crimen y el asesinato son otros resultados de esas relaciones. De esta manera, quedó claro por qué el Islam ha declarado haram y prohibido las relaciones libres entre jóvenes y sus miradas y palabras lujuriosas, que son el origen de las relaciones posteriores.

Notas: 1- Las estadísticas y citas se han tomado principalmente del libro "Colección de artículos en defensa de los derechos de las mujeres", editado por la Oficina de Estudios e Investigaciones de las Mujeres, de las páginas 60 a 72.