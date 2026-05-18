El matrimonio; una bendición divina y un camino hacia la perfección

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El matrimonio es una de las mayores bendiciones divinas que cobra verdadero sentido a través de la gratitud real, es decir, mediante la observancia de la moral familiar y el fortalecimiento del afecto. Los cónyuges, con compañerismo y empatía, pueden caminar como dos compañeros de trinchera en el sendero de la verdad y, al aumentar el amor y el respeto, construir una vida estable y llena de paz.